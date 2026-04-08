L’Europa sta affrontando una crisi energetica causata dalla guerra nel Golfo, che ha provocato un aumento dei prezzi del gas e dell’elettricità. Recentemente è stata annunciata una modifica nel mercato energetico, con prezzi disaccoppiati tra gas ed elettricità e l’introduzione di un mercato unico. Questi cambiamenti mirano a rispondere alle sfide attuali e a garantire una maggiore stabilità nel settore energetico europeo.

L’ Europa è travolta dalla tempesta energetica imposta dalla Terza guerra del Golfo che ha portato all’aumento del 70% dei prezzi del gas naturale e del 60% quelli del petrolio e rischia di trasmettersi in un aumento generalizzato e strutturato dei prezzi dell’elettricità nel Vecchio Continente e in una “bomba” di inflazione già palesabile nelle preoccupanti statistiche sul rallentamento economico della Germania. Per i cittadini e le imprese europee, il problema energetico appare una sfida non più demandabile per difendere la sovranità e la prosperità del Vecchio Continente. Tutto questo a prescindere dal fatto che la guerra conosca ora un cessate il fuoco. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Prezzi disaccoppiati tra gas ed elettricità e mercato unico, la svolta energetica che serve all’Europa

Prezzi di petrolio, gas ed elettricità, perché vanno alle stelleUna guerra che ci sta presentando immediatamente il conto, ma in modo per nulla imprevedibile.

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