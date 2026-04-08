Prezzi disaccoppiati tra gas ed elettricità e mercato unico la svolta energetica che serve all’Europa
L’Europa sta affrontando una crisi energetica causata dalla guerra nel Golfo, che ha provocato un aumento dei prezzi del gas e dell’elettricità. Recentemente è stata annunciata una modifica nel mercato energetico, con prezzi disaccoppiati tra gas ed elettricità e l’introduzione di un mercato unico. Questi cambiamenti mirano a rispondere alle sfide attuali e a garantire una maggiore stabilità nel settore energetico europeo.
L’ Europa è travolta dalla tempesta energetica imposta dalla Terza guerra del Golfo che ha portato all’aumento del 70% dei prezzi del gas naturale e del 60% quelli del petrolio e rischia di trasmettersi in un aumento generalizzato e strutturato dei prezzi dell’elettricità nel Vecchio Continente e in una “bomba” di inflazione già palesabile nelle preoccupanti statistiche sul rallentamento economico della Germania. Per i cittadini e le imprese europee, il problema energetico appare una sfida non più demandabile per difendere la sovranità e la prosperità del Vecchio Continente. Tutto questo a prescindere dal fatto che la guerra conosca ora un cessate il fuoco. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Prezzi di petrolio, gas ed elettricità, perché vanno alle stelleUna guerra che ci sta presentando immediatamente il conto, ma in modo per nulla imprevedibile.
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