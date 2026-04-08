Il ministro delle Imprese ha annunciato di aver convocato le aziende che distribuiscono carburanti per discutere un adeguamento immediato dei prezzi al distributore. La misura mira a intervenire sui rincari della benzina, con l’obiettivo di garantire un allineamento più rapido tra i prezzi di mercato e quelli praticati ai punti vendita. La convocazione si inserisce in un’azione volta a gestire le variazioni dei costi nel settore della distribuzione dei carburanti.

“Ho convocato – ha spiegato Urso – per domani pomeriggio, 9 aprile 2026, le quattro grandi aziende fornitrici di carburanti nelle nostre catene di distribuzione, perché ci sia la consapevolezza che l’adeguamento dei prezzi debba essere immediato. Se, come tutti auspichiamo, la nuova intesa appena annunciata in merito al conflitto in atto ha provocato una riduzione significativa e immediata del costo del petrolio e del gas a livello internazionale, questa riduzione dei prezzi deve riflettersi subito anche nella rete distributiva nazionale”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prezzi benzina: Urso convoca le aziende fornitrici perché ci sia un adeguamento immediato al distributore

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