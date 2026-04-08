Previsioni meteo per Avellino – 8 aprile 2026

Il 8 aprile 2026, ad Avellino il cielo sarà in prevalenza sereno con poche nuvole durante tutta la giornata. Non sono previste precipitazioni di alcun tipo, garantendo condizioni atmosferiche stabili e senza variazioni significative rispetto alle ore precedenti. La giornata si manterrà senza particolari eventi meteorologici che possano influenzare le attività o gli spostamenti nella zona.

Ad Avellino, l’8 aprile 2026, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3011m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Previsioni meteo per Avellino – 7 aprile 2026Ad Avellino il 7 aprile 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata.

Previsioni meteo per Avellino – 2 aprile 2026Ad Avellino il 2 aprile 2026 i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge per l’intero arco della giornata.

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