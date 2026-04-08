Da quasi trent'anni, Pretty Woman si ripresenta sui palinsesti televisivi italiani, trasmesso principalmente su Rai 1 con una sola visione pomeridiana e un passaggio su Rai2. Questa replica, che ha visto il suo debutto nel 1992, è diventata una presenza costante nel palinsesto, arrivando alla sua 34ª messa in onda. La programmazione del film si inserisce in un appuntamento fisso che sfida le nuove proposte di altri conduttori.

Dal 1992, anno della sua prima tv, Pretty Woman è diventato la più intramontabile delle repliche Rai, con un solo passaggio al pomeriggio e uno su Rai2. Per il resto è sempre stato prime time su Rai1, con il principe azzurro Stefano De Martino stasera a rischio sconfitta. Pretty Woman torna su Rai 1 per la 34ª volta in prima serata. Un classico che sfida ancora gli ascolti e che stasera dovrà vedersela con Stefano De Martino e il suo Stasera tutto è possibile, su Rai 2. Ci sono pochi grandi film che a ogni replica televisiva garantiscono un tot di fedelissimi telespettatori, evidentemente incapaci di cambiare canale dinanzi a un cult che ritengono imperdibile ad ogni passaggio in chiaro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pretty Woman torna su Rai 1 per la 34ª volta: il rito TV che sfida Stefano De Martino

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Alle 21.30 "Pretty Woman" di Garry Marshall con Julia Roberts, Richard Gere | Edward Lewis, affascinante e spietato uomo d'affari, incontra per caso Vivian, una prostituta. Lei ha bisogno di soldi, lui di una 'fidanzata' che lo accompagni agli eventi di lavoro. Na - facebook.com facebook

36 anni fa usciva al cinema Pretty Woman. x.com