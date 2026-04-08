Sabato gli agenti del commissariato di Foligno hanno arrestato un uomo di 26 anni albanese, sorpreso mentre si trovava su un marciapiede in attesa di clienti. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Un altro spacciatore di cocaina finisce in manette a Foligno. Gli agenti del commissariato sabato hanno arrestato in flagranza, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 26enne albanese. La volante stava perlustrando l’area circostante viale Roma, quando ha notato un giovane fermo lungo il marciapiede e sembrava in attesa di incontrare qualcuno. Già noto agli uomini del commissariato per i suoi precedenti in materia di stupefacenti, nonché contro il patrimonio, i poliziotti hanno deciso di sottoporlo a controllo. Nell’immediata disponibilità del ragazzo sono stati rinvenuti due sacchetti contenenti 10 dosi di cocaina, per un peso complessivo di poco inferiore ai 7 grammi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Preso un altro spacciatore. Aspettava i clienti fermo su un marciapiede

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Capito Poi a scuola ci ritroviamo gentaglia incapace!!! Tutto on line...preso in spagna,ma valido in Italia. Grazie stato!!Parlo da docente di sostegno e madre di bambino con 104. Queste cose dovrebbero essere vietate!!! - facebook.com facebook

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