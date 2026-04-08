Presidio contro il ddl Bongiorno a Catania | Sui corpi delle donne nessuna mediazione

A Catania si è svolto un presidio organizzato da diverse associazioni, movimenti e sindacati femministi e transfemministi per contestare il disegno di legge Bongiorno. Le rappresentanze hanno ribadito che le questioni relative ai corpi delle donne devono essere affrontate esclusivamente con il loro consenso, sottolineando che senza questa condizione non si può parlare di riforme credibili nel settore. La manifestazione si è svolta pubblicamente nel rispetto delle normative.