Presidio contro il ddl Bongiorno a Catania | Sui corpi delle donne nessuna mediazione
A Catania si è svolto un presidio organizzato da diverse associazioni, movimenti e sindacati femministi e transfemministi per contestare il disegno di legge Bongiorno. Le rappresentanze hanno ribadito che le questioni relative ai corpi delle donne devono essere affrontate esclusivamente con il loro consenso, sottolineando che senza questa condizione non si può parlare di riforme credibili nel settore. La manifestazione si è svolta pubblicamente nel rispetto delle normative.
Le organizzazioni femministe e transfemministe, i movimenti, i sindacati, le forze politiche, le associazioni della società civile catanese lanciano un presidio pubblico per ribadire una posizione chiara e non negoziabile: senza il consenso, non può esistere alcuna riforma credibile sul tema. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Roma, migliaia in corteo contro il Ddl Bongiorno sulla violenza sessuale: “Un tradimento nei confronti delle donne”Dopo i presidi organizzati in diverse città in Italia, lo scorso 15 febbraio, in occasione dell’anniversario dei 30 anni dall’approvazione, nel 1996,...
Leggi anche: Monza scende in piazza: il corteo delle donne (ma non solo) contro il Ddl Bongiorno
Temi più discussi: Ddl stupri, Nudm contro il comitato Bongiorno; Ddl stupri, Bongiorno propone un comitato ristretto per riscrivere il testo e superare l'impasse; Ddl stupri, Cgil Umbria: si riparta da consenso libero e attuale, non accettabili passi indietro da testo Camera; Lamezia. D’Amico rompe con la Lega dopo la revoca da assessora.
Presidio di Non Una di Meno contro il ddl Bongiorno a TorinoOltre un centinaio di persone sono in presidio questa mattina davanti al Palazzo di giustizia Bruno Caccia di Torino per una protesta organizzata dal movimento Non Una di Meno contro il ddl Bongiorno ... ansa.it
Napoli, corteo contro il ddl Bongiorno: «Meglio nessuna legge che questa». Anche Fico in piazzaDonne e pochi uomini in piazza del Plebiscito, a Napoli, in contemporanea con altre città italiane, per il presidio «Senza consenso è stupro» contro il ddl Bongiorno che interviene sull'articolo 609 ... ilmattino.it
PASQUA IN BLUE Le consegne presso il Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella” di Cerignola, il Policlinico di Foggia e l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo. Leggi qui ---> https://tinyurl.com/7vc3c9jj #lattacco #poliziapenite - facebook.com facebook
Licenziamenti Bologna University Press, dipendenti in presidio: “Non ci arrendiamo” x.com