Presentazione libro Eticologia Rendere l' etica naturale

Viene presentato un nuovo libro che affronta il tema dell’etica applicata alla vita di tutti i giorni. L’evento, organizzato dall’Associazione Il Divano del Filosofo con il patrocinio di un ente comunale, si terrà in una sede cittadina e prevede la partecipazione di un autore che analizza come rendere l’etica una parte naturale delle scelte quotidiane, dal lavoro alle attività personali. La serata sarà aperta al pubblico e prevede interventi e discussioni sul testo.