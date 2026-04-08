Presentazione libro Eticologia Rendere l' etica naturale
Viene presentato un nuovo libro che affronta il tema dell’etica applicata alla vita di tutti i giorni. L’evento, organizzato dall’Associazione Il Divano del Filosofo con il patrocinio di un ente comunale, si terrà in una sede cittadina e prevede la partecipazione di un autore che analizza come rendere l’etica una parte naturale delle scelte quotidiane, dal lavoro alle attività personali. La serata sarà aperta al pubblico e prevede interventi e discussioni sul testo.
L’Associazione Il Divano del Filosofo, con il patrocinio della 2ª Circoscrizione del Comune di Verona, organizza una serata pubblica di presentazione di Eticologia - Rendere l’etica naturale, il libro di Stefano Scolari dedicato all’etica applicata alle decisioni quotidiane - sul lavoro, nelle. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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"Bartolo Cattafi fra libro di poesia e libro d'arte": presentazione alla Biblioteca CannizzaroMartedì 20 gennaio, alle ore 17, alla Biblioteca comunale "Tommaso Cannizzaro", al 1° piano del Palacultura Antonello, si svolgerà la presentazione...