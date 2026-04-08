Presentazione del libro Ordine verso l’assurdo | riflessione autentica sul senso dell’esperienza umana

Domani, giovedì 9 aprile, alle 17:30, si svolgerà presso il Mediaporto di Brindisi la presentazione del libro

BRINDISI - Si terrà domani, giovedì 9 aprile, alle ore 17:30, presso il Mediaporto di Brindisi, la presentazione del libro Ordine verso l’assurdo.L’iniziativa, curata dall’Archivio Benedetto Petrone, offrirà al pubblico l’occasione di entrare in contatto con un’opera che esplora la tensione tra. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

La riflessione di Vito Turcis sul senso dell’esistenzaDopo un periodo di profonda sofferenza familiare, Vito Turcis rivela il contenuto del suo colloquio privato con il Pontefice e… Dopo un periodo di...

'Il senso della realtà', presentazione del libro di Anna Maria Lorusso organizzata da Ferra CambiaSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Mercoledì 28 alle...

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Presentazione del libro Ordine nuovo. Il nostro onore si chiama fedeltà di Loredana GuerrieriE si è cimentata con un argomento morto delicato secondo me e mi permetto di dire l'ha fatta anche in maniera molto equilibrata avuto già il piacere di leggere il libro quindi sta parlando di un libro ... radioradicale.it

Presentazione del Festival vicentino delle Pro Loco e delle bande musicali 2026. Qui le video interviste: x.com

Lo storico allenatore di Schwazer è tornato sul caso durante la presentazione del suo libro - facebook.com facebook