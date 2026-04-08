Presa a sassate l’aggressione shock | Una signora si è fermata altrimenti sarei morta Vorrei incontrarla e dirle grazie

Da ilgiorno.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata aggredita con dei sassi in un'area pubblica, ma è riuscita a salvarsi grazie a una signora che si è fermata e ha impedito che l’aggressione avesse conseguenze più gravi. La vittima ha dichiarato di voler incontrare la donna per ringraziarla. L’intervento delle forze dell’ordine è stato complesso e ha richiesto cure mediche, ma alla fine la situazione è stata gestita con successo.

Sondrio, 8 aprile 2026 –   Intervento lungo e delicato, ma riuscito. Il ritorno alla normalità della donna di 54 anni aggredita a sassate venerdì pomeriggio nella zona del ponte di Gombaro è ancora lungo, ma i due chirurghi che l’hanno operata ieri per sistemare la doppia frattura della mandibola rimediata in quella manciata di minuti da incubo sono fiduciosi. Aggredita a sassate senza motivi, il marito: “Stava per essere uccisa” Ci vorrà tempo per guarire, anche dalle profonde ferite che una simile disavventura lascia nell’intimo di chi è sfuggito per un soffio alla morte. L’uomo, un trentasettenne del Congo assistito dall’avvocato Marcello... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Presa a sassate, l’aggressione shock: “Una signora si è fermata, altrimenti sarei morta. Vorrei incontrarla e dirle grazie”

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