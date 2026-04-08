Presa a sassate l’aggressione shock | Una signora si è fermata altrimenti sarei morta Vorrei incontrarla e dirle grazie

Una donna è stata aggredita con dei sassi in un'area pubblica, ma è riuscita a salvarsi grazie a una signora che si è fermata e ha impedito che l’aggressione avesse conseguenze più gravi. La vittima ha dichiarato di voler incontrare la donna per ringraziarla. L’intervento delle forze dell’ordine è stato complesso e ha richiesto cure mediche, ma alla fine la situazione è stata gestita con successo.

Sondrio, 8 aprile 2026 – Intervento lungo e delicato, ma riuscito. Il ritorno alla normalità della donna di 54 anni aggredita a sassate venerdì pomeriggio nella zona del ponte di Gombaro è ancora lungo, ma i due chirurghi che l’hanno operata ieri per sistemare la doppia frattura della mandibola rimediata in quella manciata di minuti da incubo sono fiduciosi. Aggredita a sassate senza motivi, il marito: “Stava per essere uccisa” Ci vorrà tempo per guarire, anche dalle profonde ferite che una simile disavventura lascia nell’intimo di chi è sfuggito per un soffio alla morte. L’uomo, un trentasettenne del Congo assistito dall’avvocato Marcello... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Presa a sassate, l’aggressione shock: “Una signora si è fermata, altrimenti sarei morta. Vorrei incontrarla e dirle grazie” Attacco Iran, la paura degli italiani rientrati da Dubai: "Chiamai mia madre per dirle che forse sarei morta"Lunedì sera sono rientrati a Fiumicino, con un volo charter partito da Muscat, in Oman, 127 italiani che erano rimasti bloccati negli aeroporti per... Maddaloni si è fermata per dare l’ultimo saluto a Sofia: un palleggio sul sagrato per dirle addioTempo di lettura: 2 minutiIn una chiesa gremita oggi a Maddaloni, nel Casertano, è stato dato l’ultimo saluto a Sofia Di Vico, la 15enne cestista,... Temi più discussi: Sondrio, donna ferita a sassate: è in ospedale. L'aggressore fermato dalla Polizia; Sondrio, presa a sassate (senza motivo) in pieno giorno: confermato il carcere per l’aggressore; Non ricorda nulla: è sotto choc la donna aggredita a sassate a Sondrio; Aggredisce a sassate una donna in pieno giorno a Sondrio, arrestato 37enne per tentato omicidio. Presa a sassate, l’aggressione shock: Una signora si è fermata, altrimenti sarei morta. Vorrei incontrarla e dirle grazieSondrio, parla la professionista di 54 anni colpita con delle pietre da un cittadino congolese, a lei sconosciuto. In ospedale tanti messaggi di solidarietà, polemica sul silenzio istituzionale ... ilgiorno.it Sondrio, presa a sassate in strada da uno sconosciuto: donna finisce in ospedaleI due non si conoscevano, lo straniero in evidente stato di alterazione si è scagliato anche contro un’automobilista fermatasi a prestare soccorso. Bloccato l’aggressore ... ilgiorno.it Prima prova d’estate superata a pieni voti. Soprattutto a Cala Violina, presa letteralmente d’assalto da turisti e maremmani che hanno scelto il mare per passare il lunedì di Pasquetta. Complice il bel tempo e le temperature praticamente estive, in molti si son - facebook.com facebook La strategia della vigile attesa: perché una presa di posizione netta significa coraggio da una parte, dall'altra rischio di perdere status ed interessi nei confronti delle relazioni con alleati ed avversari. Scelta dettata dal risultato della formula disumana costi/bene x.com