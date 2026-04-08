Premio Fionda di legno | svelato il vincitore sorprendente per il 2026

Domani il Municipio di Albenga sarà il luogo dell’annuncio ufficiale del vincitore dell’edizione 2026 del Premio Fionda di legno. L’evento si svolgerà giovedì 9 aprile e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e organizzatori del premio. La cerimonia si svolge in un contesto pubblico e rappresenta un momento di riconoscimento per la figura premiata. Nei giorni precedenti, si sono svolte le valutazioni e le selezioni tra i candidati.

Il Municipio di Albenga ospiterà domani, giovedì 9 aprile, l’annuncio ufficiale del premiato per l’edizione 2026 del Premio Fionda di legno. L’appuntamento è fissato per le ore 11,30 presso la Sala degli Stucchi, situata al secondo piano dell’edificio comunale. L’iniziativa, coordinata dai Fieui di Caruggi, si prepara a svelare un nome che l’organizzazione definisce sorprendente. La conferenza stampa sarà accessibile a tutto il pubblico, trasformando un atto amministrativo in un evento di condivisione collettiva nel cuore della città. Mentre l’attesa cresce, l’attenzione si sposta sul Teatro Ambra, dove l’evento principale avrà luogo sabato 9 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Fionda di legno: svelato il vincitore sorprendente per il 2026 Il concorso per trovare il sosia di Kennedy Jr immobilizza New York: il vincitore è sorprendenteA New York un concorso insolito ha trasformato uno dei parchi più celebri della città in una scena degna degli anni Novanta. “La foto del vincitore di Sanremo 2026 è già stata scattata”: il retroscena svelato da Michele BraviLa foto del vincitore di Sanremo è già stata scattata: nessun complotto, ma uno scatto realizzato mesi prima per favorire i lanci social.