Premiere di AG4IN | De Laurentiis riceve la cittadinanza di Los Angeles Una celebrazione speciale!

Durante la première del film AG4IN, il produttore cinematografico ha ricevuto ufficialmente la cittadinanza onoraria di Los Angeles. L’evento si è svolto in un’atmosfera di festa, con la presenza di diverse personalità del settore e rappresentanti locali. La cerimonia ha previsto il passaggio formale della consegna della pergamena e del simbolo della città, senza ulteriori interventi o dichiarazioni pubbliche.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La premiere del film “Ag4in”, dedicato al trionfo del SSC Napoli nel quarto scudetto, ha riservato una sorpresa straordinaria per Aurelio De Laurentiis. Durante l’evento, tenuto lo scorso 6 aprile 2026 all’Egyptian Theatre di Hollywood, il presidente del club partenopeo ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città di Los Angeles, conferitagli dalla sindaca Karen Bass. Questo prestigioso riconoscimento rappresenta un’eccezionale onorificenza, simbolo della crescente visibilità internazionale del Napoli e dell’importanza culturale dello sport. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Premiere di AG4IN: De Laurentiis riceve la cittadinanza di Los Angeles. Una celebrazione speciale! Aurelio De Laurentiis riceve la cittadinanza onoraria di Los AngelesAurelio De Laurentiis si trova a Los Angeles per la prima americana del film “Ag4in” sul quarto scudetto del Napoli. Napoli, De Laurentiis ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Los AngelesCome riportato dal sito ufficiale del Napoli, grande entusiasmo e una partecipazione straordinaria di pubblico hanno accompagnato la prima... Temi più discussi: De Laurentiis, che show a Los Angeles per la premiere americana di Ag4in; Premiere americana di AG4IN, a De Laurentiis la cittadinanza di Los Angeles; Première américaine d’ Ag4in à Los Angeles; Napoli, De Laurentiis show: salta coi tifosi al coro Chi non salta juventino è. Premiere americana di AG4IN | A De Laurentiis la cittadinanza onoraria di Los AngelesGrande entusiasmo ed enorme partecipazione di pubblico all’Egyptian Theatre Hollywood di Los Angeles per la prima statunitense del film Ag4in, che racconta la conquista del quarto scudetto del Napol ... laprovinciaonline.info De Laurentiis, che show a Los Angeles per la premiere americana di Ag4inGrande entusiasmo ed enorme partecipazione di pubblico all'Egyptian Theatre Hollywood di Los Angeles per la prima statunitense del film Ag4in, che racconta la conquista del quarto scudetto del Napol ... corrieredellosport.it Premiere americana di AG4IN | A De Laurentiis la cittadinanza onoraria di Los Angeles https://www.laprovinciaonline.info/premiere-americana-di-ag4in-a-de-laurentiis-la-cittadinanza-onoraria-di-los-angeles/ facebook Si è conclusa all'Egyptian Theatre una serata memorabile, con la Premiere americana di "AG4IN". La sindaca, Karen Bass, mi ha proclamato cittadino onorario di Los Angeles. Moltissimi gli ospiti presenti, tra cui il Premio Oscar Steven Zaillian. x.com