Con l’arrivo delle giornate più lunghe e le temperature in aumento, cresce anche la voglia di prendersi una pausa, magari portando con sé accessori pratici e dall’aspetto moderno. Sono sempre più diffuse borse capienti e versatili, progettate per unire funzionalità e stile, ideali per accompagnare i momenti di relax o le uscite quotidiane. La scelta di questi modelli rispecchia la necessità di combinare praticità e tendenza.

L e giornate si allungano, le temperature salgono e cresce la voglia di concedersi qualche breve pausa. Complice il sole primaverile, gite fuori porta, weekend di vacanza e fughe dal caos quotidiano tornano a farsi spazio in agenda. E per partire senza pensieri serve solo l’essenziale: una duffel bag, pratica e trendy, è tutto ciò che occorre per staccare con stile dalla routine. Come abbinare top e jeans wide-leg: i look più chic della Primavera-Estate 2026 X Leggi anche › Variazioni sul tema. Le mini borse a secchiello sono pronte a rivoluzionare i look di stagione Sportivo oppure reintepretato in chiave luxury, il clssico borsone da viaggio si conferma l’alleato giusto per ogni partenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Pratica, capiente e stilosissima

Dimentica le tote bag. La borsa dell’inverno è mini ma capiente, ed è già la più venduta su AmazonAmmettiamolo: abbiamo passato anni a convincerci che più grande fosse la borsa, migliore sarebbe stata la nostra giornata.

Balestra e inclusione, una dimostrazione praticaFirenze, 17 gennaio 2026 - Ha superato ogni aspettativa la dimostrazione di tiro con la balestra per persone non vedenti e ipovedenti che si è svolta...