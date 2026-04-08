Prati di Tivo | tra neve e colpe il disastro di un impianto senza tutele

Tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, le forti nevicate causate dal ciclone Erminio hanno provocato danni significativi agli impianti di Prati di Tivo, una località situata a circa 1450 metri di altitudine sul versante nordorientale del Gran Sasso. La situazione ha portato a danni strutturali e disagi per le attività sciistiche della zona, sollevando interrogativi sulle misure di tutela adottate per le infrastrutture coinvolte.

Le nevicate intense provocate dal ciclone Erminio tra la fine di marzo e l’inizio di aprile hanno causato gravi danni strutturali agli impianti di Prati di Tivo, località situata a 1450 metri d’altitudine sulle pendici nordorientali del Gran Sasso. Il bilancio materiale è pesante: le immagini mostrano le cabine della seggiocabinovia accatastate a terra e i gatti divelti. In questo scenario si inserisce la denuncia di Marco Finori, ex gestore, che attribuisce il collasso non solo alla forza del maltempo ma a una gestione carente. La responsabilità gestionale dietro il crollo delle strutture. Marco Finori punta il dito contro la Provincia di Teramo e la società Gst, sostenendo che l’inefficacia e l’inesperienza dei nuovi soggetti gestori, operativi da circa due o tre mesi, abbiano condotto a questo risultato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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PRATI DI TIVO, IMPIANTI DISTRUTTI DOPO LE NEVICATE E CABINE MASSACRATE. Finori torna a chiedere il sequestro: «Ecco il risultato della gestione di Gst e Provincia. Regione non ha controllato. A noi mai successo, sempre messo tutto in sicurezza» L' - facebook.com facebook

Slavina a Prati di Tivo x.com