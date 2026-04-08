Potenza maxi-passaggio Accenture | 320 operai cedono per non licenziarsi

A Potenza, 320 lavoratori coinvolti nella gestione di un importante progetto Enel sono passati sotto l’amministrazione di Accenture e Data Contact. Il trasferimento è stato deciso e si concluderà entro il mese di giugno. La procedura ha interessato un numero consistente di operai che hanno lasciato il precedente datore di lavoro senza licenziarsi, mantenendo così il loro posto di lavoro.

A Potenza, 320 lavoratori della maxicommessa Enel passano sotto la gestione di Accenture e Data Contact, concludendo un processo di trasferimento che si completerà a giugno. Il primo aprile è partita la fase operativa del passaggio formale per i dipendenti i cui contratti erano già giunti al termine. Domani, giovedì 9 aprile, l’elenco si allunga con l’ingresso di altri 50 operatori nelle nuove strutture aziendali. Questo movimento di personale avviene dopo un periodo caratterizzato da ripetute proteste e scioperi, durante i quali le maestranze hanno denunciato una cessione dei propri posti di lavoro a nuovi proprietari in condizioni penalizzanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza, maxi-passaggio Accenture: 320 operai cedono per non licenziarsi Smart Paper: posti salvi, Accenture a PotenzaLa Regione Basilicata ha ospitato un nuovo confronto sul caso Smart Paper, con l’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che ha riunito... Leggi anche: Cedole miliardarie e maxi bonus ai capi di Stellantis. Zero premi agli operai