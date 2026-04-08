A partire dal primo giugno 2026, i turisti che soggiorneranno a Portogruaro dovranno pagare una nuova tassa di soggiorno. La tariffa varierà fino a un massimo di 2,50 euro per notte a persona. La misura riguarda tutte le strutture ricettive presenti nel territorio e sarà applicata per ogni pernottamento. La decisione è stata approvata dall'amministrazione comunale in vista dell'entrata in vigore della tassa.

A Portogruaro entrerà in vigore dal primo giugno 2026 l’imposta di soggiorno, con tariffe che varieranno fino a un massimo di 2,50 euro per notte a persona. L’amministrazione comunale ha dato il via libera al nuovo sistema di contributi, definendo importi differenziati che seguono le linee guida della normativa regionale del Veneto. La misura colpirà ogni visitatore che pernotta in città, con l’obiettivo di generare risorse per l’accoglienza e la valorizzazione dell’area urbana. Il dettaglio delle tariffe per ogni tipologia ricettiva. La scala dei costi è parametrata alla qualità delle strutture. Per gli hotel, il contributo minimo è fissato a 1 euro per le realtà a una stella, mentre i tre stelle pagheranno 1,50 euro e i quattro stelle 2 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Portogruaro: nuova tassa di soggiorno, ecco quanto pagheranno i turisti

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A Portogruaro dal 1 giugno 2026 arriva l’imposta di soggiorno, con tariffe graduate per le strutture ricettive e esenzioni per minori e ospiti fragili. #Veneto #Venezia #Cultura x.com