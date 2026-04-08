Il Comune di Porto Venere ha pubblicato le graduatorie relative ai posti barca riservati ai residenti per l’anno 2026. Le liste sono state rese disponibili sul sito ufficiale dell’ente, e riguardano l’assegnazione degli spazi destinati alle imbarcazioni dei residenti. La pubblicazione segue le procedure previste dall’amministrazione comunale per la gestione delle assegnazioni.

Il Comune di Porto Venere ha ufficializzato le graduatorie per l’anno 2026 relative ai posti barca destinati ai residenti, disponendone la pubblicazione sul proprio portale istituzionale. L’atto amministrativo riguarda specificamente le zone di Le Grazie, Fezzano e il centro di Porto Venere. Per concretizzare l’assegnazione degli spazi marittimi, l’amministrazione ha stabilito un programma di incontri pubblici. Tali sedute si svolgeranno presso la sala consiliare, situata al primo piano dell’edificio municipale in via G. Garibaldi 9, seguendo le disposizioni previste dal comma 7 dell’articolo 4 del Regolamento ormeggi. Il calendario delle assegnazioni per frazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto Venere: ecco il calendario per l’assegnazione posti barca

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