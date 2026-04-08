Pontedera verso il baratro | Cambiare tutta la squadra e tre allenatori non paga

Ieri si sono registrati sviluppi importanti sulla situazione del Pontedera, con dichiarazioni di un esponente che sostiene come cambiare tutta la squadra e tre allenatori non abbia portato risultati positivi. La squadra si trova in una fase critica, e le decisioni prese finora non hanno prodotto miglioramenti nei risultati. Ricordando che esattamente 32 anni fa, i quotidiani scrivevano di una vittoria del Pontedera contro la nazionale in un’amichevole, un episodio di diverso segno rispetto alla situazione attuale.