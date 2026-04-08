Pontedera verso il baratro | Cambiare tutta la squadra e tre allenatori non paga
Ieri si sono registrati sviluppi importanti sulla situazione del Pontedera, con dichiarazioni di un esponente che sostiene come cambiare tutta la squadra e tre allenatori non abbia portato risultati positivi. La squadra si trova in una fase critica, e le decisioni prese finora non hanno prodotto miglioramenti nei risultati. Ricordando che esattamente 32 anni fa, i quotidiani scrivevano di una vittoria del Pontedera contro la nazionale in un’amichevole, un episodio di diverso segno rispetto alla situazione attuale.
Esattamente ieri, 32 anni fa, quando i quotidiani erano l’unica fonte di informazione scritta, La Gazzetta dello Sport titolava in prima pagina "Ai Mondiali il Pontedera" dopo la celebre vittoria sulla nazionale in amichevole del giorno prima. Quell’impresa è rimasta sulla pelle di tutti i tifosi pontederesi, e in particolare di Luciano Barachini, che di quella squadra era presidente, carica tenuta dal 1984 all’aprile 1999. Oggi l’ex imprenditore calzaturiero continua a seguire le vicende del club granata (è stato tra i soci "ri-fondatori" nel 2010) anche se da semplice appassionato. Barachini quanto le dispiace vedere il Pontedera ormai vicino alla retrocessione? "Tantissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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