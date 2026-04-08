Ponte Stretto Bonelli | 14 miliardi per un capriccio illegale

Angelo Bonelli, rappresentante di Europa Verde e deputato di AVS, critica l’attuale governo per aver avviato lavori sul Ponte sullo Stretto, ritenendo che siano stati destinati 14 miliardi di euro senza rispettare le procedure previste dalla legge. Secondo Bonelli, questa operazione rappresenterebbe un atto illegale e un capriccio, in contrasto con le norme vigenti. La questione riguarda l’iter autorizzativo e le modalità di finanziamento del progetto.

Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS, accusa Salvini di forzare l’attuazione del decreto sul Ponte sullo Stretto ignorando le norme vigenti. Il contesta un investimento da 14 miliardi di euro che favorirebbe i privati a discapito della legalità. Il centro dello scontro riguarda il mancato recepimento delle contestazioni sollevate dalla Corte dei Conti. Secondo Bonelli, il provvedimento calpesterebbe le direttive europee in materia di Appalti e Ambiente. L’analisi del parlamentare evidenzia come l’ANAC abbia già segnalato l’esistenza di un vantaggio sproporzionato per i soggetti privati coinvolti nell’opera. Tale atteggiamento viene descritto come un atto di arroganza verso gli organismi di controllo dello Stato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte Stretto, Bonelli: “14 miliardi per un capriccio illegale Ponte Stretto al 2034: 2,8 miliardi verso RfiIl cronoprogramma del Ponte sullo Stretto subisce una revisione sostanziale che sposta l’inaugurazione al 2034, mentre 2,8 miliardi di euro destinati... Ponte sullo Stretto: 15 miliardi bloccati, il decretoLa battaglia politica sul ponte sullo Stretto si inasprisce mentre il decreto sulle infrastrutture rischia di essere bloccato dalla Ragioneria dello... Temi più discussi: Bonelli: eventi meteo estremi continuano a causare danni ma Meloni ignora la crisi climatica e spreca miliardi sul ponte; Italia in ginocchio per il maltempo. Crolla un ponte sul fiume Trigno; AVS - ALLEANZA VERDI SINISTRA: BONELLI: EVENTI METEO ESTREMI CONTINUANO A CAUSARE DANNI MA MELONI IGNORA LA CRISI CLIMATICA E SPRECA MILIARDI SUL PONTE. Ponte sullo Stretto, è ancora scontro politico: Bonelli attacca Salvini sul decretoIl decreto sul Ponte sullo Stretto non risponde alle osservazioni e alle contestazioni della Corte dei Conti, a partire dalla violazione della direttiva Ambiente e della direttiva Appalti. Ci troviam ... strettoweb.com Ponte sullo Stretto, le opposizioni all'attacco del decreto infrastrutture: presentati emendamenti per chiederne l'abolizioneChiesta la cancellazione dell’articolo 1 sul ponte sullo Stretto, manche di liquidare la Stretto di Messina Spa e avviare nuove verifiche e gare. Nicita (Pd): «Il Ponte di fatto non c'è più, lo dicano ... lasicilia.it Ponte sullo Stretto: a Reggio Calabria un convegno su costi e rilievi. Sindaci ed esperti chiedono il progetto esecutivo prima dei nuovi cantieri. Segui il link per approfondire l'articolo di Ernesto Funaro: https://www.avveniredicalabria.it/dibattito-per-il-ponte - facebook.com facebook Sui social il ministro dei Trasporti parla meno del ponte sullo Stretto e sull’inizio dei lavori è diventato cauto, lasciando ad altri le previsioni. x.com