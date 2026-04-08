Pomezia l’11 aprile arriva il Pink Day con mammografie gratuite

Il 11 aprile a Pomezia si terrà il Pink Day, giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno con mammografie gratuite. L'iniziativa si svolge in un centro medico della città e mira a sensibilizzare le donne sull’importanza della diagnosi precoce. Le visite saranno prenotabili nelle settimane precedenti e aperte a tutte le donne interessate. L’obiettivo è offrire un servizio gratuito e promuovere la consapevolezza sulla prevenzione.

Pomezia, 8 aprile 2026 – Una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno e alla diagnosi precoce. Sabato 11 aprile 2026 la Carovana Rosa di PAM Italia farà tappa a Pomezia con un Pink Day che offrirà mammografie gratuite alle donne. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e di portare sul territorio un servizio concreto, accessibile e gratuito, rivolto in particolare a quelle donne che, per diverse ragioni, restano spesso escluse dai programmi di screening pubblico. La giornata di screening sarà realizzata con il patrocinio del Comune di Pomezia e con il sostegno di ERREBIAN Spa, realtà del territorio che ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Mammografie gratuite, arriva a Reggio Calabria la Carovana rosa di Pam ItaliaReggio Calabria si prepara ad accogliere la Carovana Rosa di Pam Italia, l’iniziativa itinerante che promuove la prevenzione e la diagnosi precoce...