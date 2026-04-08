Polizia Locale | al via il nuovo corso patente per adulti

Oggi si è tenuto il primo appuntamento del nuovo corso per il conseguimento della patente destinato agli adulti. L’iniziativa, promossa dalle autorità locali, prevede sessioni di formazione specifiche e lezioni pratiche presso le autoscuole convenzionate. La presentazione si è svolta in centro città, con la partecipazione di istruttori e rappresentanti delle istituzioni. La durata complessiva del percorso è di diverse settimane e si conclude con un esame finale.

Arezzo, 8 aprile 2026 – . La Polizia Locale, unitamente al Centro Provinciale per l’insegnamento degli adulti (CPIA) dà il via al secondo Corso Patente per l’anno scolastico 20252026, proseguendo l’attività di educazione stradale nel solco dell’eredità lasciata dal Comandante Aldo Poponcini, con il coordinamento del Commissario Capo Laura Ricci, e voluto dal Dirigente scolastico dottor Paolo Paradiso e con la collaborazione della professoressa Laura Agnolucci. Il corso d ella durata di 14 ore, sarà aperto a tutta la cittadinanza ed in particolare ai cittadini extracomunitari con almeno un livello A2 di conoscenza della lingua italiana (con assegnazione prioritaria dei posti disponibili agli studenti frequentanti il CPIA). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polizia Locale: al via il nuovo corso patente per adulti Guidavano senza patente o con patente falsa: fermati e denunciati dalla Polizia localeAccertamenti su due conducenti: uno recidivo con auto priva di assicurazione, l’altro con titolo di guida contraffatto. Leggi anche: Polizia locale Lago d’Endine e Val Borlezza: nel 2025 decurtati 9 punti patente al giorno Deer Season & Holiday Patrols | Michigan Wardens Chronicles Temi più discussi: Polizia Locale, variazione di apertura al pubblico per il punto informativo di via Pertini; 158° Anniversario di Fondazione del Corpo di Polizia Locale di Monza; Polizia locale con l’e-bike in Città Alta, al via un servizio sperimentale; Manufatto abusivo nel giardino di un ristorante al Vomero sequestrato dalla Polizia Locale. Polizia Locale: al via il nuovo corso patente per adultiIl corso della durata di 14 ore, sarà aperto a tutta la cittadinanza ed in particolare ai cittadini extracomunitari con almeno un livello A2 di conoscenza della lingua italiana ... lanazione.it Polizia locale con l’e-bike in Città Alta, al via un servizio sperimentaleProsegue il piano di riorganizzazione della Polizia Locale, un percorso che punta a coniugare innovazione tecnologica e una presenza sempre più visibile sul territorio. ecodibergamo.it Servizi notturni della Polizia locale ad Avezzano, riparte il piano di sicurezza urbana - facebook.com facebook Quartu, anche una villa con due piscine fra gli abusi edilizi scovati dalla polizia locale x.com