Politeama il Palchetto della musica nel degrado | Luogo di bivacco e oggetto di continui vandalismi

Il Palchetto della musica nel Politeama si trova in uno stato di degrado, con frequenti atti di vandalismo e bivacchi di giovani nel pomeriggio. Recentemente, il sito è diventato anche un rifugio notturno per senzatetto, causando problemi e preoccupazioni nelle ore successive. La presenza di persone senza fissa dimora ha portato a un aumento di problematiche legate alla sicurezza e al mantenimento dell’ordine nel luogo pubblico.

Non solo ritrovo pomeridiano di giovani, ma adesso anche rifugio notturno di senzatetto. Con tutte le conseguenze che ne derivano. è la situazione in cui si trova il Palchetto della musica di piazza Castelnuovo, al Politeama, conosciuto anche come “tempietto”.“Un tempo simbolo della Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Musica da camera al Politeama: il Trio Hèrmes in concerto per l’Associazione Siciliana Amici della MusicaUn itinerario tra ragione e sentimento, equilibrio formale e tensione espressiva: è questo il filo conduttore del concerto per l’Associazione... L'hotel dismesso come luogo di bivacco: scattano le denunceIeri 22 marzo i carabinieri della compagnia di Abano hanno effettuato un sopralluogo all'ex albergo Caesar rinvenendo 5 cittadini.