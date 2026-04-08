Domenica 12 aprile 2026, nel comune di Podenzano si svolgerà l'evento sportivo intitolato

Domenica 12 aprile 2026, Podenzano ospiterà l’evento sportivo Corri la mezza. goditi la marcia per raccogliere fondi a sostegno dei Servizi Sociali comunali. L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione locale insieme al gruppo G.M. Gelindo Bordin, prevede tre diverse distanze: 6, 13 e 21 chilometri. La manifestazione è aperta a ogni fascia d’età ed è omologata FIASP. Gli interessati potranno iscriversi direttamente sul posto fino al momento della partenza. Le partenze sono previste in un arco temporale che va dalle 7:30 alle 10:00, con ritrovo presso il Giardino Hawaii in via Cesare Battisti. Il welfare di comunità tra sport e solidarietà. Il cuore dell’evento risiede nella destinazione dei proventi: ogni centesimo derivante dalle quote di iscrizione andrà ai Servizi Sociali del Comune di Podenzano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Podenzano corre per il sociale: 3 distanze per aiutare i fragili

"Oltre l’abito, un dono per aiutare i fragili"“Oltre l’Abito”, mostra di raro fascino nell’accogliente Casa Degli Artisti in Corso Garibaldi 89, ma che qui non si conclude.

Progetti su misura per i più fragili: il modello riminese di co-progettazione socialeConfermati per il 2026 i progetti Parkinson, Allenamento al lavoro e orientamento, realizzati con il terzo settore.