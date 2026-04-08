Podenzano corre per il sociale | 3 distanze per aiutare i fragili
Domenica 12 aprile 2026, nel comune di Podenzano si svolgerà l'evento sportivo intitolato
Domenica 12 aprile 2026, Podenzano ospiterà l’evento sportivo Corri la mezza. goditi la marcia per raccogliere fondi a sostegno dei Servizi Sociali comunali. L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione locale insieme al gruppo G.M. Gelindo Bordin, prevede tre diverse distanze: 6, 13 e 21 chilometri. La manifestazione è aperta a ogni fascia d’età ed è omologata FIASP. Gli interessati potranno iscriversi direttamente sul posto fino al momento della partenza. Le partenze sono previste in un arco temporale che va dalle 7:30 alle 10:00, con ritrovo presso il Giardino Hawaii in via Cesare Battisti. Il welfare di comunità tra sport e solidarietà. Il cuore dell’evento risiede nella destinazione dei proventi: ogni centesimo derivante dalle quote di iscrizione andrà ai Servizi Sociali del Comune di Podenzano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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