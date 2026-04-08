Il presidente uscente ha annunciato ufficialmente la lista dei candidati per il rinnovo degli organi della Bcc di Recanati e Colmurano, in vista dell’assemblea prevista per il 18 aprile. La presentazione è avvenuta ieri, con il nome della lista

Il presidente uscente Gerardo Pizzirusso ha presentato ieri la lista dei candidati per il rinnovo degli organi della Bcc di Recanati e Colmurano, in vista dell’assemblea del 18 aprile. Dopo quasi dieci anni si torna a una competizione tra due liste. Pizzirusso ha definito la squadra "autonoma e indipendente", composta da professionisti e imprenditori senza legami con sponsor politici o economici, chiarendo che la selezione è avvenuta nel rispetto dei requisiti fissati dalla normativa e sotto la supervisione della Bce. Nel dettaglio, per il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale sono stati presentati diversi profili del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pizzirusso presenta la lista: "Invinto Brandoni al confronto"

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