Pizza con delitto

Sabato 11 aprile alle 20 si svolgerà l’evento presso un locale di via Quinto Pedio, 35, nel quartiere Don Bosco. L’appuntamento prevede una cena a base di pizza, seguita da una gara di canto. L’evento combina il piacere di mangiare con una competizione musicale, coinvolgendo i partecipanti in un’atmosfera informale e conviviale. La serata è aperta a tutti e non richiede prenotazione anticipata.

Sabato 11 aprile alle 20 ci sarà La pizza con delitto a via Quinto Pedio, 35 (Don Bosco).Una gara di canto. Un vincitore. Un finale perfetto.Poi. qualcosa cambia.Un delitto interrompe la serata e trasforma tutto in un’indagine dal vivo.Tra sospetti, segreti e colpi di scena, ogni dettaglio può. 🔗 Leggi su Romatoday.it “Pizza con delitto” all'Home restaurant “Passo da te” a Bastia di RovolonSabato 28 febbraio alle ore 20 il locale “Passo da Te” di Bastia di Rovolon ospita una nuova serata di “Pizza con delitto”. World Pizza Day 2026: a Roma si celebra la pizza con creazioni che omaggiano l’Italia e le sue eccellenzeIl 17 gennaio 2026, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate – protettore dei fornai e dei pizzaioli – si celebra il World Pizza Day, una... Poteva essere una vera “cena con delitto” Argomenti più discussi: Porto Valtravaglia, Albergo del Sole: ristorante e pizzeria pronti per Pasqua; Nelle valli Misa e Nevola tante iniziative per il periodo pasquale; Garlasco in TV, Roberta Bruzzone contro Massimo Giletti: Fatti aiutare, con te non parlo. Scoppia il caso degli audio; Garlasco, allarme di casa Poggi acceso e spento a notte fonda: nuovi dubbi sulle indagini. Alessandro Scuderi. Global Genius · Movie Magic. La #pizza #sushi tanto bella quanto buona #alessandroscuderi - facebook.com facebook