Pitbull graffia con i denti il volto di un bambino

Mercoledì pomeriggio, in una farmacia di Marghera, un bambino è stato morso al volto da un cane di razza pitbull. L'episodio si è verificato pochi giorni dopo un altro attacco, questa volta di un rottweiler, che aveva ferito un bambino di sette anni a Mestre. Nessuna informazione sui danni riportati dal bambino o sulle condizioni di chi era con lui. La polizia sta indagando sull’accaduto.