Pitbull graffia con i denti il volto di un bambino
Mercoledì pomeriggio, in una farmacia di Marghera, un bambino è stato morso al volto da un cane di razza pitbull. L'episodio si è verificato pochi giorni dopo un altro attacco, questa volta di un rottweiler, che aveva ferito un bambino di sette anni a Mestre. Nessuna informazione sui danni riportati dal bambino o sulle condizioni di chi era con lui. La polizia sta indagando sull’accaduto.
A meno di una settimana dall'attacco di un cane tipo rottweiler a un bambino di sette anni a Mestre, azzannato a un braccio, un episodio simile è successo mercoledì pomeriggio a Marghera, alla farmacia comunale di via Cesare Beccaria. Solo un caso che il cane, stavolta una femmina di razza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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