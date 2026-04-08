Le questioni riguardanti i lavori di manutenzione della piscina comunale continuano a far discutere, con la Sinistra che critica i tempi annunciati dalla sindaca. La maggioranza invece ha cercato di rassicurare sulla conclusione degli interventi, ma il dibattito resta acceso. La questione si trascina da tempo, alimentando polemiche tra le parti coinvolte senza che si possa ancora delineare una soluzione definitiva.

È una querelle infinita quella che fa da cornice ai lavori di manutenzione della piscina comunale. La tempistica annunciata dalla sindaca Simona Barsotti non convince infatti Sinistra Comune. "La sindaca – scrivono la capogruppo Michela Sargentini e l’altro consigliere Federico Gilardetti – o non sa o fa finta di non sapere. È stata lei a dichiarare la conclusione dei lavori, che invece proseguono: chiunque può constatarlo. Sappiamo bene che ci sono altri 15 giorni dopo la scadenza del 31 marzo, ma dovrebbero servire solo per lo sgombero del cantiere. Poco male se ci sono alcune cose da terminare, basterebbe contenere entusiasmi non fondati e dire le cose come stanno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piscina, ancora polemiche. Sinistra: "Lavori non finiti". La maggioranza dà garanzie

Pistoia: 9 milioni per la piscina, lavori finiti nel 2026I lavori di ristrutturazione della piscina e della palestra Fedi-Fermi a Pistoia si concluderanno entro il mese di giugno del 2026.

Terni, palazzetto di piazzale Senio: lavori finiti da sei mesi: “Come mai la struttura non è ancora fruibile?”Dall'ipotesi della riapertura in poche settimane, la struttura dedicata a Mirko Giansanti non è ancora stata resa fruibile.

Si parla di: Piscina, ancora polemiche. Sinistra: Lavori non finiti. La maggioranza dà garanzie.

Piscine di Senigallia: la sinistra affoga nelle sue strumentalizzazioniChe la sinistra senigalliese nuoti ogni giorno nelle sue bugie è cosa nota, lo dimostra in ogni suo comunicato, aspettando come un avvoltoio pieno di cinismo tutto ciò che capita, per avventarsi senza ... senigallianotizie.it

Piscina, ancora veleni. Lite Sinistra-BarsottiLa riapertura della piscina continua ad essere terreno di scontro. La minoranza, per bocca di Sinistra Comune dopo che ... lanazione.it