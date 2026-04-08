Pisa celebra i 90 anni di Lamberto Maffei | due giornate tra neuroscienze cultura e società

A Pisa si svolgono due giornate di eventi il 9 e 10 aprile per celebrare il 90° compleanno di Lamberto Maffei. La manifestazione coinvolge argomenti legati alle neuroscienze, alla cultura e alla società, con incontri e iniziative dedicate. La città si prepara ad ospitare studiosi, ricercatori e pubblico per rendere omaggio a una figura importante nel campo delle scienze e della cultura italiana.

Pisa rende omaggio a Lamberto Maffei con due giornate di celebrazioni, in programma il 9 e 10 aprile, in occasione del suo 90° compleanno. Scienziato di fama internazionale, Maffei è stato una figura centrale nello sviluppo delle neuroscienze in Italia e nel dialogo tra scienza, cultura e società. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Il Maffei 90th Birthday Symposium celebra Lamberto Maffei, Professore emerito SNS e tra le figure più autorevoli delle neuroscienze a livello internazionale. Laureato in Medicina all'Università di Pisa e allievo del Collegio Medico-Giuridico della Scuola Norma - facebook.com facebook