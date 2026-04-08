Piovan Group apre uno stabilimento nella Bassa modenese e assume

Piovan Group ha annunciato l'apertura di una nuova sede nello stesso periodo in cui prevede di avviare le attività a partire dall'autunno del 2026. La decisione riguarda uno stabilimento situato nella provincia di Modena, in una zona della Bassa modenese. L'azienda, con sede a Venezia, si occupa di sistemi di automazione per la gestione di polimeri, bioresine, liquidi alimentari e polveri. Sono previsti nuovi posti di lavoro con l'apertura dello stabilimento.

Piovan Group, azienda veneziana specializzata a livello internazionale nei sistemi di automazione per lo stoccaggio e il trattamento di polimeri, bioresine, liquidi alimentari e polveri, annuncia l'apertura, operativa a partire dall'autunno 2026, di una nuova sede in provincia di Modena, a San. 🔗 Leggi su Modenatoday.it "Mis(S)conosciute" voci ritrovate e stampe ribelli nella Bassa modeneseScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Il panorama culturale... Si parla di: Piovan Group apre uno stabilimento nella Bassa modenese e assume; Tecnologia. Piovan Food & Powders cresce in Emilia-R - EFA News. Soldi per le bollette e premio di produzione, Piovan Group aiuta i propri dipendentiSANTA MARIA DI SALA (VE) - La Piovan Group di Santa Maria di Sala, azienda di livello mondiale nelle automazioni industriali per il trasporto e trattamento di materie plastiche riciclate e polveri ... ilgazzettino.it