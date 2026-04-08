Un attacco aereo ha colpito il Libano, con oltre 160 bombe sganciate in circa dieci minuti. L’esercito israeliano ha colpito numerosi obiettivi nel paese, causando almeno 300 vittime. L’operazione è stata condotta senza rispettare l’accordo di cessate il fuoco stabilito tra le parti coinvolte e ha interessato diverse zone del territorio libanese. La situazione ha provocato una forte escalation nel conflitto regionale.

L’esercito israeliano ha sferrato un attacco aereo massiccio sul Libano, colpendo centinaia di obiettivi in pochi minuti e ignorando l’accordo di cessate il fuoco raggiunto tra Washington e Teheran. L’operazione, denominata internamente Oscurità eterna, ha causato oltre 300 vittime tra morti e feriti. L’offensiva si è concentrata su Beirut, nella valle della Beqaa e nel Libano meridionale. In soli dieci minuti, cinquanta velivoli hanno sganciato circa 160 ordigni, centrando un centinaio di siti strategici. Le autorità di Tel Aviv sostengono di aver neutralizzato il quartier generale e gli uffici dei servizi segreti usati per pianificare aggressioni contro civili e soldati israeliani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pioggia di bombe sul Libano: 160 ordigni in 10 minuti, 300 vittime

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