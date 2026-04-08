Pio e Amedeo, comici e amici di lunga data, hanno recentemente affermato che il loro obiettivo principale è far ridere il pubblico, senza entrare in questioni di etichetta o comportamento. I due, cresciuti nello stesso quartiere, sono ora lontani in termini di residenza, anche se il legame di amicizia rimane forte. La loro collaborazione ha spesso suscitato discussioni sulla loro comicità e sui temi affrontati sul palco.

Pio e Amedeo, così vicini sin da ragazzini, così lontani ora. Intendendo solo gli indirizzi di casa, ovviamente. Se Amedeo Grieco, infatti, continua a vivere nella sua amata Foggia, Pio ha scelto da tempo di trasferirsi a Milano, dove risiede con la sua famiglia. E frequentarsi nella vita quotidiana, per la coppia d’amici d’infanzia più celebre d’Italia, è diventato oggi sicuramente più complicato. «Oltre il lavoro si passano le vacanze insieme. I nostri figli, però, tra loro, purtroppo, non riescono a frequentarsi molto.» racconta il duo comico. Anche se - a proposito di distanze e viaggi- a noi risponde in effetti solo Amedeo perché Pio è stato costretto a partire un po’ prima dell’intervista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pio e Amedeo: "Cafoni o buonisti, ci basta far ridere"

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Coliseo, Roma (©Pio Andrea Peri/Ig) x.com