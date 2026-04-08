Giovedì 9 aprile, Canale 5 ospiterà la seconda puntata di “Stanno Tutti Invitati”, il nuovo show condotto da Pio e Amedeo. La trasmissione, che ha riscosso successo nella prima puntata, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti provenienti anche dalla Rai. L’appuntamento in prima serata segna il ritorno del duo comico in un programma che combina musica, intrattenimento e guest star.

Dopo il successo della prima puntata, giovedì 9 aprile torna in prime time su Canale 5 “Stanno Tutti Invitati”, il nuovo show di Pio e Amedeo. Ospiti della serata. La seconda puntata vedrà sul palco nomi di spicco della musica, dello spettacolo e dello sport: Amadeus, Vanessa Incontrada, Umberto Tozzi, Gigi D’Alessio, Raf, The Kolors, Noemi, Lele Adani, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Aleandro Baldi. Uno show per celebrare 25 anni di carriera. Ideato per festeggiare i venticinque anni di carriera del duo comico, lo spettacolo ripercorre i momenti più significativi del loro percorso tra televisione, cinema e teatro, portando sul palco tutta l’energia e lo stile che li hanno resi protagonisti sui palchi più importanti d’Italia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Pio e Amedeo accendono Canale 5 con una parata di stelle anche dalla Rai

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