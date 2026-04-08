' Pino Biggi I grembi di Maria' in mostra alla chiesa della Spina

Alla chiesa di Santa Maria della Spina sarà allestita una mostra dedicata alle opere del pittore Pino Biggi, intitolata “I grembi di Maria”. La mostra è curata da Paola Marini e promossa dall’associazione che porta il nome dell’artista, in collaborazione con un’altra associazione locale. L’evento è patrocinato dal Comune di Pisa. La mostra presenta le opere di Biggi e sarà visitabile nei prossimi giorni.

La Chiesa di Santa Maria della Spina si prepara a ospitare la mostra ‘I grembi di Maria’ del pittore Pino Biggi, a cura di Paola Marini, organizzata dall’associazione ‘Pino Biggi’ in collaborazione con l’associazione ‘Il gabbiano’ e con il patrocinio del Comune di Pisa.L’inaugurazione è fissata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Cultura: inaugurata la mostra 'La mensa della luce' alla chiesa della Spina Argomenti più discussi: 'Pino Biggi. I grembi di Maria' in mostra alla chiesa della Spina; Pisa celebra Lamberto Maffei: due giornate di eventi per i suoi 90 anni; Navacchio, ok all’unanimità per nuove fermate del trasporto pubblico; Navicelli, affidato il secondo lotto di lavori per migliorarne la navigabilità. Pino Arlacchi. . La conseguenza più nefasta dell'aggressione all'Iran è il rischio concreto di riaprire la strada a una corsa globale al nucleare, che pensavamo aver scongiurato con la fine della Guerra Fredda. Ne ho parlato nella mia ultima intervista a OttolinaT - facebook.com facebook