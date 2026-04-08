' Pino Biggi I grembi di Maria' in mostra alla chiesa della Spina

Da pisatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla chiesa di Santa Maria della Spina sarà allestita una mostra dedicata alle opere del pittore Pino Biggi, intitolata “I grembi di Maria”. La mostra è curata da Paola Marini e promossa dall’associazione che porta il nome dell’artista, in collaborazione con un’altra associazione locale. L’evento è patrocinato dal Comune di Pisa. La mostra presenta le opere di Biggi e sarà visitabile nei prossimi giorni.

La Chiesa di Santa Maria della Spina si prepara a ospitare la mostra ‘I grembi di Maria’ del pittore Pino Biggi, a cura di Paola Marini, organizzata dall’associazione ‘Pino Biggi’ in collaborazione con l’associazione ‘Il gabbiano’ e con il patrocinio del Comune di Pisa.L’inaugurazione è fissata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Cultura: inaugurata la mostra 'La mensa della luce' alla chiesa della Spina

Argomenti più discussi: 'Pino Biggi. I grembi di Maria' in mostra alla chiesa della Spina; Pisa celebra Lamberto Maffei: due giornate di eventi per i suoi 90 anni; Navacchio, ok all’unanimità per nuove fermate del trasporto pubblico; Navicelli, affidato il secondo lotto di lavori per migliorarne la navigabilità.

Cerca altre news e video sullo stesso tema.