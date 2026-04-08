Pierina Paganelli mi chiedo | per quale motivo la nuora ha scritto un biglietto al giudice?

Il processo a Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, continua con l’attenzione rivolta a un particolare: la nuora della vittima ha scritto un biglietto indirizzato al giudice. La vicenda si svolge in tribunale, dove vengono ascoltati testimoni e vengono presentate prove. La presenza di questo biglietto ha suscitato domande tra i presenti, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali in aula.

Il processo a Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, prosegue tra interrogatori e colpi di scena, non ultimo il biglietto che Manuela Bianchi, nuora di Pierina, mandò al giudice per le indagini preliminari nei giorni immediatamente successivi all’incidente probatorio dell’aprile 2025 in cui la donna, dopo 17 mesi dal delitto, ritrattò la sua deposizione e dichiarò che, la mattina del ritrovamento del cadavere, il senegalese si trovava sulla scena del crimine e le avrebbe indicato la presenza di un corpo dietro la porta tagliafuoco. Dato che fino a quel momento la Bianchi aveva sempre sostenuto che l’allora suo amante... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pierina Paganelli, mi chiedo: per quale motivo la nuora ha scritto un biglietto al giudice? Delitto Paganelli, il biglietto della nuora al giudice: “Accertate la vera responsabilità”Un biglietto scritto a mano da Manuela Bianchi, nuora della vittima Pierina Paganelli, è stato acquisito agli atti dell’inchiesta sull’omicidio della... Omicidio Pierina Paganelli, il mistero del biglietto di Manuela Bianchi su Louis Dassilva inviato al giudiceOmicidio Pierina Paganelli, il biglietto di Manuela Bianchi I dubbi sull'attendibilità della versione Gli audio di Valentina Pellissier Omicidio... Pierina Paganelli, ieri la perizia su urla e rumori del giorno del delitto - Ore 14 del 30/10/2025 Omicidio Pierina Paganelli: spunta la nuova super testimoneNel caso dell'omicidio Pierina Paganelli, ecco entrare in gioco una nuova testimone che ha spiegato di aver detto tutta la verità. newsmondo.it Pierina Paganelli, la nuova testimone: So di aver detto la veritàIn aula? Ho detto tutta la verità, mi sono tolta un peso . Con queste parole Valentina, nuova testimone nel processo per l’ omicidio di Pierina Paganelli, racconta all’inviato di Mattino Cinque le ... tgcom24.mediaset.it