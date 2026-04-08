“Piccoli Fantasmi” di Gregg Dunnett è un romanzo che mescola elementi di investigazione e sovrannaturale, incentrato su temi come la perdita e l’amore fraterno. La narrazione accompagna il lettore attraverso una storia ricca di emozioni, con un ritmo che alterna momenti di tensione e riflessione. Il libro si concentra sulla ricerca della verità, coinvolgendo personaggi che affrontano il dolore e il mistero legati a eventi insoliti.

«Piccoli Fantasmi» è un romanzo intenso che unisce investigazione e soprannaturale, raccontando una storia di perdita, amore fraterno e ricerca della verità che lascia il segno nel lettore. Sono passati due anni dalla morte della piccola Layla Martin, un caso mai risolto che ha distrutto la sua famiglia. L’ispettore Kieran Clarke tenta un’ultima strada: riportare l’attenzione sul caso attraverso un programma televisivo. Nel frattempo Gale, il fratello minore, sembra trovare conforto in una presenza che crede immaginaria. finché Layla non gli parla davvero, chiedendogli aiuto per scoprire la verità. «Piccoli Fantasmi» si muove su un equilibrio delicato tra thriller psicologico e dimensione soprannaturale. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Piccoli Fantasmi di Gregg Dunnett: un thriller emotivo tra dolore e verità

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