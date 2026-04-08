Sono state chiuse le iscrizioni per PianoEstense 2026, che quest’anno vede la partecipazione di 135 musicisti. La manifestazione si terrà dal 12 al 14 giugno e continuerà a portare concerti nei luoghi più suggestivi della città, coinvolgendo artisti provenienti da diverse parti. La manifestazione si svolge in modalità diffusa, con appuntamenti distribuiti in vari spazi cittadini.

Si sono ufficialmente chiuse le iscrizioni a PianoEstense 2026, la manifestazione pianistica diffusa che anche quest’anno porterà la musica nei luoghi più affascinanti della città dal 12 al 14 giugno. Saranno 135 i musicisti che si esibiranno nel corso della tre giorni dell’evento, trasformando alcuni tra i più suggestivi palazzi storici di Ferrara in un palcoscenico d’eccezione per la magia del pianoforte. Un numero importante, che conferma il rilievo della manifestazione e la sua capacità di attrarre partecipanti da tutta Italia, tra pianisti amatoriali e professionisti, accomunati dalla passione per la musica e dal desiderio di condividere il proprio talento in un contesto unico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - PianoEstense, ci siamo. Iscritti 135 musicisti

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