Piano governativo | smart working e strade buie per l’austerity

Il governo ha annunciato un piano che prevede l’estensione dello smart working come misura per affrontare le sfide energetiche. Nel frattempo, le strade del paese si presentano spesso in condizioni di scarsa illuminazione, con molte zone che risultano scarsamente illuminate. I prezzi di gas e carburante continuano a salire, influenzando sia le famiglie sia le imprese, con il costo medio del diesel che ha raggiunto nuovamente livelli elevati.

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