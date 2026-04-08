Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato che i prezzi del petrolio sono diminuiti nelle ultime settimane. In risposta, il ministro ha avvertito che nessuno dovrebbe approfittarsi della situazione per aumentare i prezzi del carburante. La nota ufficiale fornisce dati aggiornati sui costi all’ingrosso e sui margini di profitto nel settore, senza indicare eventuali azioni o interventi specifici da parte delle autorità.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 8 aprile 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è di 1,789 €l per la benzina e 2,178 €l per il gasolio. Poco più alto sulle autostrade. Per il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto, a fronte "del calo sotto i 100 dollari a barile del costo del petrolio, è lecito attendersi una riduzione dei prezzi anche presso i distributori di carburante". Di qui la richiesta di "stop alle speculazioni alle pompe di benzina". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Petrolio, prezzi in discesa. Salvini: "Sul carburante nessuno faccia il furbo adesso"

Guerra, crisi del petrolio e effetti sul carburante: salgono i prezzi anche in SloveniaLa benzina è aumentata di 3,5 centesimi a partire da mezzanotte, raggiungendo 1,616 euro al litro.

Guerra, stangata sul carburante: il gasolio sfonda i 2 euro. “Prezzi fuori controllo”Ferrara, 6 marzo 2026 – Elajada Kasa fa la spola dal bar al piazzale, un cliente la chiama.

Salvini: «Su petrolio Mosca bene Trump, serve pragmatismo anche da Ue e Italia»

Temi più discussi: Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: WTI in Calo Dopo il Post Social di Trump; Prezzi benzina, perché salgono più velocemente di quelli del petrolio (e scendono meno): rialzi fino a quattro volte più rapidi; Petrolio in picchiata dopo la tregua, ora ci si chiede quanto tempo ci vorrà per il risparmio alla pompa; La tregua nel Golfo fa crollare i prezzi del petrolio.

Prezzo petrolio oggi in picchiata dopo l'annuncio di Trump sulla tregua Iran - Usa, mai così basso da 6 anniL'annuncio di Donald Trump della tregua di 14 giorni tra Usa e Iran fa crollare il prezzo del petrolio sotto i 100 dollari al barile. Quotazioni e future ... virgilio.it

Con tregua in Iran petrolio sotto 100 dollari e gas -16%. Festeggiano rame e alluminio, ma il cessate il fuoco reggerà?Il prezzo del petrolio va sotto 100 dollari e quello del gas sotto 50 euro a dimostrazione di quanto rischio geopolitico fosse incorporato nei prezzi. Ma i trader restano molto cauti in attesa di un a ... milanofinanza.it

Nel caos mondiale seguito all’intervento americano e israeliano in Iran, e che ieri ha visto una decisa schiarita con l’apertura di Donald Trump a una tregua e il crollo dei prezzi del petrolio, l’Italia può guardare con un certo ottimismo alle scorte di carburanti ne - facebook.com facebook

Iran e la tregua di 2 settimane, il prezzo del petrolio crolla con la riapertura dello Stretto di Hormuz: x.com