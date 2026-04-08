Le quotazioni di petrolio e gas sono scese significativamente dopo che il presidente degli Stati Uniti ha annunciato il prolungamento di una tregua di due settimane con l’Iran. La decisione ha portato a un calo immediato dei prezzi sul mercato internazionale, influenzando l’andamento delle compagnie energetiche e le negoziazioni globali. La notizia ha avuto un impatto diretto sui mercati e sulle operazioni di produzione e distribuzione di idrocarburi.

Colano a picco le quotazioni di petrolio e gas dopo la tregua di due settimane concessa all’Iran dal Presidente americano Donald Trump. Un salvagente in cui non si scommetteva più, arrivato come un’alba dopo una notte buia. E se qualcuno avesse venduto, anche allo scoperto, qualche future sul petrolio o sul gas nella giornata di ieri, riacquistando oggi lo stesso numero di contratti a prezzi notevolmente più bassi, avrebbe accumulato un bel gruzzolo e guadagni a doppia cifra nello spazio di poche ore. Petrolio giù sotto i 100 dollaro al barile. Le quotazioni del petrolio sono crollate al di sotto dei 100 dollari dopo l’annuncio del cessate il fuoco e della tregue di due settimane concessa da Trump a Teheran. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Petrolio e gas a picco grazie al prolungamento della tregua in Iran

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La tregua in Iran fa crollare il prezzo del petrolio (-16%) e del gas (-20%9La tregua di 15 giorni concordata tra Iran, Stati Uniti e Israele fa respirare anche i mercati.

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Tregua Usa-Iran, l’Europa brinda: Borse in rally, petrolio a picco e Milano ritrova slancioLa pausa diplomatica tra Washington e Teheran riaccende gli acquisti sui mercati: Francoforte vola, Parigi e Milano corrono, mentre il crollo del greggio alleggerisce la tensione sull’economia reale ... ilgiornale.it

Prezzo petrolio oggi in picchiata dopo l'annuncio di Trump sulla tregua Iran - Usa, mai così basso da 6 anniL'annuncio di Donald Trump della tregua di 14 giorni tra Usa e Iran fa crollare il prezzo del petrolio sotto i 100 dollari al barile. Quotazioni e future ... virgilio.it

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Corsa al ribasso per il petrolio, perde il 18% e scende sotto i 100 dollari al barile. Il Wti scende a 93,03 dollari. Crollo del prezzo con il cessate il fuoco #ANSA x.com