Petralia Sottana concerto di Paolo Jannacci e Daniele Moretto al Teatro Cinema Grifeo
Sabato sera, il Teatro Cinema Grifeo di Petralia Sottana ospiterà un concerto con la partecipazione di Paolo Jannacci e Daniele Moretto. L’appuntamento è fissato per le 21, offrendo al pubblico un'occasione di ascoltare musica dal vivo in un teatro locale. La serata vedrà esibirsi i due artisti in un programma che coinvolgerà gli spettatori presenti.
Concerto di Paolo Jannacci e Daniele Moretto al Teatro Cinema Grifeo di Petralia Sottana. L'evento, in programma sabato 11 con inizio alle ore 21.15, fa parte della rassegna teatrale-musicale "Abissi – quarto movimento Acqua", patrocinata dal Comune di Petralia Sottana, BCC Madonie e Fondazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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