Pesce illegale a Messina | 400 kg sequestrati e donati ai poveri

Nella giornata di oggi, le forze di polizia hanno fermato tre furgoni privi di documentazione che trasportavano circa 400 kg di prodotti ittici. Il sequestro è avvenuto a Messina, dove sono stati trovati i pesci illegali. I prodotti sono stati successivamente donati a enti di beneficenza per la distribuzione tra le persone bisognose. Non sono stati segnalati incidenti o altre irregolarità legate all’operazione.

La Guardia di Finanza della Stazione Navale di Messina ha bloccato il trasporto illegale di 400 kg di prodotti ittici, distribuiti su tre furgoni privi di documentazione sulla tracciabilità. L’intervento è scattato durante un pattugliamento costiero volto a contrastare il commercio abusivo di pesce. L’operazione è nata da un’attività di monitoraggio mirata verso i mezzi di trasporto refrigerati che transitavano sul territorio. I militari hanno intercettato tre veicoli che trasportavano un carico misto composto da tonno, pesce spada, boga e saraghi. Il sequestro totale è stato immediato poiché i conducenti non erano in grado di esibire i documenti che attestassero la filiera produttiva dei prodotti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pesce illegale a Messina: 400 kg sequestrati e donati ai poveri Leggi anche: Vibo: 58 chili di carne sicura ma illegale donati ai poveri Mancano i requisiti igienici: 400 kg di pesce sequestrati dalla capitaneria di porto di GenovaAlimenti che non possono essere commercializzati né introdotti sul territorio nazionale, sia per qualità sia per quantità, in quanto sprovvisti dei... Pesce senza tracciabilità, sequestri per 400 kg a MessinaOperazione della Guardia di Finanza lungo le coste di Messina, dove i militari della Stazione Navale hanno sequestrato circa 400 ... 98zero.com Messina, sequestrati 4 quintali di pesce senza tracciabilitàMESSINA – I finanzieri di Messina hanno effettuato un sequestro di circa 400 kg di prodotti ittici tra tonno, pesce spada, Boga e Saraghi, totalmente privi della necessaria e relativa documentazione ... livesicilia.it