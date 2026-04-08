Persona investita da un treno | circolazione ferroviaria ferma tra San Bonifacio e Altavilla

Nel pomeriggio, verso le 14, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di San Bonifacio e Altavilla sulla linea Verona-Padova è stata sospesa. La causa è un incidente in cui una persona è stata investita da un treno. La circolazione dei treni è stata fermata tra le due stazioni interessate, creando disagi ai passeggeri in transito sulla tratta. Sul posto sono intervenute le autorità competenti.

La circolazione ferroviaria sulla linea Verona-Padova è stata interrotta fra le stazioni di San Bonifacio e Altavilla, intorno alle 14.15 di mercoledì, per l’investimento di una persona da parte di un treno nei pressi dello scalo vicentino. Sul posto sono accorse le autorità competenti per. 🔗 Leggi su Veronasera.it Persona investita da un treno in stazione a Sesto San Giovanni: circolazione ferroviaria in tiltNel pomeriggio di oggi una persona è stata investita da un treno nella stazione di Sesto San Giovanni, nel Milanese. Sesto San Giovanni, persona investita da un treno: circolazione rallentataUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio... Persona investita da un treno: circolazione ferroviaria ferma tra San Bonifacio e AltavillaIl fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì. Alta Velocità, Eurocity e Regionali possono registrare ritardi, cancellazioni o variazioni di percorso ... veronasera.it Dramma sui binari, persona travolta da un treno in transito: sul posto l'autorità giudiziaria, sospeso il traffico ferroviarioVICENZA. Momenti drammatici in provincia di Vicenza: una persona è stata investita da un treno sui binari all'altezza di Altavilla Vicentina, circolazione dei treni sospesa. L'allarme è scattato attor ... ildolomiti.it