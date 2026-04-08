Perché molti ragazzi abbandonano la dieta vegetariana e tornano a mangiare carne?

Una ricerca condotta nel Regno Unito ha esaminato le ragioni per cui molti giovani abbandonano la dieta vegetariana e riprendono a consumare carne. Lo studio ha rilevato che i costi elevati, le pressioni sociali e l’influenza dei membri della famiglia sono i principali ostacoli che spingono bambini e adolescenti a tornare alle abitudini alimentari tradizionali. Questi fattori sembrano giocare un ruolo determinante nel percorso di mantenimento di una dieta basata su alimenti di origine vegetale.

Bambini e adolescenti mostrano una maggiore disponibilità rispetto agli adulti a ridurre o eliminare il consumo di carne. Non percepiscono la carne come indispensabile e sono particolarmente sensibili a tematiche legate al benessere animale, alla salute e all’ambiente. Tuttavia, nonostante le buone intenzioni, faticano a mantenere questa scelta nel tempo, spesso tornando a una dieta onnivora. La motivazione da sola non sembra sufficiente a proteggerli dalle influenze esterne. Per comprendere le cause di questo fenomeno, i ricercatori dell’Università di Exeter hanno analizzato le scelte alimentari di circa mille giovani adulti britannici (18-26 anni), tracciando il loro percorso alimentare dall’infanzia fino all’età adulta. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Perché molti ragazzi abbandonano la dieta vegetariana e tornano a mangiare carne? Scienza, dai denti la dieta dei sumeri: molti cereali, poca carne e niente pesceI denti degli abitanti di una città della Mesopotamia meridionale raccontano cosa mangiavano e come venivano cresciuti i bambini oltre 4. Con la dieta vegetariana diminuisce il rischio di 5 tipi di cancro: ecco quali (e perchè)Negli ultimi due decenni le diete vegetariane e vegane sono passate da scelta minoritaria a fenomeno strutturale nelle società occidentali. Argomenti più discussi: Un progetto per combattere l'abbandono scolastico che coinvolge attivamente anche gli studenti; Lotta all'abbandono scolastico: a Cagliari gli studenti diventano ricercatori per salvare i coetanei; Effetti sonori e Filarmonica sono i nostri gioielli; Stop ai social? No, genitori più vicini. Senti Sinner dopo la sconfitta con la Bosnia: “Scambierei la vittoria di un torneo per vedere l’Italia ai Mondiali” “Mi piacerebbe molto realizzare questo scambio. Molti ragazzi giovani non hanno mai visto i Mondiali con l’Italia”. Così Jannik Sinner ha risp - facebook.com facebook Se penso che molti ragazzi di oggi non sanno nemmeno chi sia… x.com