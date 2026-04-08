L'attrice è tornata in televisione come ospite nel programma condotto da Francesca Fagnani, dopo un periodo di assenza. La sua presenza ha suscitato interesse tra il pubblico, ricordando i momenti passati in cui era spesso presente in programmi simili. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione sui temi di cui si è parlato e sulle sue recenti attività. La puntata ha suscitato discussioni tra gli spettatori sui contenuti affrontati.

Raramente abbiamo visto a Belve una persona così pura da ammettere, per esempio, che sua madre pubblica su Facebook le sue foto fingendosi orgogliosa di lei anche se nella vita non le rivolge la parola, ma anche da dire che con le attrici è quasi impossibile essere amiche perché ci sono di mezzo sempre la rivalità e la voglia di arrivare - aver per esempio detto che Valeria Bruni Tedeschi è nata ricca e ha sempre avuto le cameriere a differenza sua è una frase bella impegnativa: chapeau per aver avuto il coraggio di non indorare la pillola. E poi la lite al ristorante con Paolo Virzì della quale si dice pentita; Claudio Pallitto che è il grande amore della sua vita e sul quale ingiustamente ricade il pregiudizio del pompato che non ha contenuti, e il ComproOro nel quale impegnava i beni della nonna. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché Micaela Ramazzotti era l’ospite che mancava da tanto tempo a Belve

Micaela Ramazzotti a ‘Belve’ sul matrimonio con Virzì: “Mi mancava l’amore, era meglio non sposarsi”Home > Spettacoli > Televisione > Micaela Ramazzotti a ‘Belve’ sul matrimonio con Virzì: “Mi mancava l’amore, era meglio non sposarsi” Per la prima...

Micaela Ramazzotti a Belve: “Mi mancava l’amore, mi sentivo disprezzata”L’attrice si racconta da Francesca Fagnani nella nuova stagione del programma: dalla fine del matrimonio con Paolo Virzì ai momenti più difficili...

Temi più discussi: Mi sentivo disprezzata: Micaela Ramazzotti e la fine dell'amore con Paolo Virzì. Poi la rivelazione su Valeria Bruni Tedeschi; VIDEO| Micaela Ramazzotti a Belve sul matrimonio con Virzì: Era meglio non sposarsi. La lite al ristorante? Una brutta figuraccia; Che scuola ha fatto Micaela Ramazzotti e che titolo di studio ha; Belve, Micaela Ramazzotti: Ecco perché riporterei in vita Silvio Berlusconi. Poi confessa: Rubavo a mia nonna.

Micaela Ramazzotti rompe il silenzio su Paolo Virzì e il divorzioMicaela Ramazzotti a Belve, tra divorzio da Virzì e circoletto del cinema Chi: l’attrice Micaela Ramazzotti, la conduttrice Francesca Fagnani, il re ... assodigitale.it

Belve, Micaela Ramazzotti: Ecco perché riporterei in vita Silvio Berlusconi. Poi confessa: Non è andata così la lite con VirzìNella puntata di Belve tante confessioni di Micaela Ramazzotti: tutto quello che è emerso da Francesca Fagnani ... today.it

A Belve Micaela Ramazzotti ha parlato della famigerata lite in strada con Paolo Virzì, di due anni fa, ma anche del loro sodalizio artistico. "Lui mi deve ringraziare perché ha fatto i film più belli con me" - facebook.com facebook

Ho visto talmente tanti intervistati attenti a voler uscire bene da #Belve che quando vedo una come Micaela Ramazzotti, una di quelle che quando parla si butta senza una rete di sicurezza, quasi mi commuovo. Micaela Ramazzotti è l’intervistata perfetta perch x.com