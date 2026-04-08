Una frana avvenuta in Molise, vicino a Petacciato, ha causato l’interruzione totale della linea ferroviaria che collega la regione con la Puglia. Di conseguenza, sono stati sospesi treni e autobus, creando disagi nei collegamenti tra le due aree. La situazione ha anche avuto ripercussioni sul turismo locale, con impatti sulle attività e sugli spostamenti dei viaggiatori. La frana ha quindi provocato un blocco delle comunicazioni e dei trasporti tra le due regioni.

La riapertura della frana in Molise, all’altezza di Petacciato, ha isolato totalmente la Puglia, imponendo lo stop a treni e bus per via dei gravi danneggiamenti alla linea ferroviaria adriatica e all'autostrada A14. L’Italia è praticamente spaccata in due. Migliaia di pugliesi pronti al rientro al Nord ieri sono rimasti bloccati, non avendo nemmeno alternative per gli spostamenti. Ma la notizia peggiore è che per riattivare i collegamenti ci vorranno settimane o persino alcuni mesi. Una situazione drammatica che mette a rischio la stagione turistica, e non solo. Il presidente della Regione Puglia si è messo subito in contatto con la Protezione civile nazionale, seguendo l'evoluzione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Perché la frana in Molise ha paralizzato l'Italia (e la Puglia). A rischio anche il turismo

Perché la frana in Molise ha paralizzato l'Italia (e la Puglia). A rischio anche il turismo: «Serviranno mesi per ripristinare i collegamenti»La riapertura della frana in Molise, all’altezza di Petacciato, ha isolato totalmente la Puglia, imponendo lo stop a treni e bus per via dei gravi...

Si risveglia una frana storica in Molise, chiusa autostrada e treni in tilt. Disagi anche in PugliaÈ stata l'attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso di Petacciato, a far scattare la...

Temi più discussi: Frana in Molise, stop auto e treni e scuole chiuse: cosa succede ora; Si risveglia una frana in Molise, chiuse A14 e linea ferroviaria; Frana in Molise: chiusi autostrada A14 e un tratto di ferrovia sulla costa adriatica; Molise, si riattiva frana più estesa d’Europa: chiusa A14 e stop ai treni. Non si sa fino a quando.

Perché la frana in Molise ha paralizzato l'Italia (e la Puglia). A rischio anche il turismo: «Serviranno mesi per ripristinare i collegamenti»La riapertura della frana in Molise, all’altezza di Petacciato, ha isolato totalmente la Puglia, imponendo lo stop a treni e bus per via dei gravi danneggiamenti alla linea ... quotidianodipuglia.it

A14 resta chiusa, Ciciliano: La frana in Molise si sta muovendo, evacuate 50 persone?Finora state evacuate circa 50 persone dal comune di Petacciato. La situazione ci preoccupa molto perché la frana in questo momento non è ferma, si sta muovendo?. Lo ha detto il capo dipartimento del ... veratv.it

Si risveglia una frana "storica" in Molise, chiuse la A14 e la linea ferroviaria. VIDEO #ANSA x.com

Una frana in Molise spacca in due l'Italia: autostrada chiusa e caos ferroviario. Nella foto la stazione di Lecce con i tanti passeggeri di ritorno al Nord fermi e in attesa di indicazioni. L'articolo al primo commento - facebook.com facebook