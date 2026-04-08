Un video pubblicato recentemente mostra una madre impegnata ad allattare al seno la propria figlia di quasi tre anni. La clip ha attirato l’attenzione di molti, suscitando commenti e reazioni sui social media. La pubblicazione ha portato alla ribalta una scena che riguarda l’allattamento prolungato, tema spesso al centro di discussioni pubbliche e culturali. La madre nel video è riconosciuta come artista e attrice.

Ha fatto discutere il video pubblicato qualche giorno fa da Rumer Willis, in cui la si vede impegnata ad allattare al seno la figlia Louetta, che compirà 3 anni il prossimo 18 aprile. Non è la prima volta che la primogenita di Demi Moore e Bruce Willis finisce al centro delle critiche per l’allattamento; già un paio di anni fa c’erano state diverse polemiche perché, a detta di molti utenti di Instagram, non era necessario mostrare sui social un momento tanto intimo. News Le critiche a Rumer Willis per la foto mentre allatta la figlia Willis ha ricevuto molti commenti negativi, che fanno capire quanto sia ancora lunga la strada per normalizzare l'allattamento al seno. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Perché il video di Rumer Willis che allatta la figlia di 3 anni è importante

Rumer Willis, che allatta la figlia di tre anni e non vuole essere giudicata. Ma esiste una durata prestabilita dell'allattamento materno?In questi giorni, si è riaccesa una discussione riguardo proprio alla scelta di Rumer Willis, figlia di Bruce Willis e Demi Moore, di continuare...

La polemica su Rumer Willis, figlia di Demi Moore e Bruce Willis, accusata di essere mantenuta dai genitoriSaltuariamente il mondo social sceglile una nepo baby contro cui scagliarsi per rinfacciarle una serie di privilegi di cui gode, come la sicurezza...

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Perché il video di Rumer Willis che allatta la figlia di 3 anni è importanteLa primogenita di Bruce Willis e Demi Moore di nuovo al centro delle polemiche per un video pubblicato sui social in cui allatta la figlia di 3 anni. gravidanzaonline.it

Rumer Willis, che allatta la figlia di tre anni e non vuole essere giudicata. Ma esiste una durata prestabilita dell'allattamento materno?Il parere dei pediatri, le raccomandazioni dell'Oms, i risultati degli studi più recenti. Primo piano su una scelta genitoriale verso la quale esistono pregiudizi ancora molto diffusi ... vanityfair.it

Rumer Willis, attrice americana e figlia di Bruce Willis e Demi Moore, è tornata al centro del dibattito dopo aver pubblicato su Instagram un video in cui allatta la figlia Louetta, detta Lou. La bambina, nata nell’aprile 2023, compirà 3 anni il 18 aprile: è proprio l’al - facebook.com facebook