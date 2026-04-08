Perché il video di Rumer Willis che allatta la figlia di 3 anni è importante

Recentemente è diventato virale un video che mostra una madre mentre allatta al seno la propria figlia di quasi tre anni. La registrazione, pubblicata qualche giorno fa, ha suscitato discussioni sui social media e tra gli utenti. La scena ritrae un momento di intimità tra madre e figlia, senza commenti o contestazioni evidenti. La pubblicazione ha attirato attenzione su temi legati all’allattamento prolungato e alle pratiche di cura infantile.

Ha fatto discutere il video pubblicato qualche giorno fa da Rumer Willis, in cui la si vede impegnata ad allattare al seno la figlia Louetta, che compirà 3 anni il prossimo 18 aprile. Non è la prima volta che la primogenita di Demi Moore e Bruce Willis finisce al centro delle critiche per l’allattamento; già un paio di anni fa c’erano state diverse polemiche perché, a detta di molti utenti di Instagram, non era necessario mostrare sui social un momento tanto intimo. News Le critiche a Rumer Willis per la foto mentre allatta la figlia Willis ha ricevuto molti commenti negativi, che fanno capire quanto sia ancora lunga la strada per normalizzare l'allattamento al seno.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Perché il video di Rumer Willis che allatta la figlia di 3 anni è importante