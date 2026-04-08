Perché i palazzi di Amsterdam hanno le scale interne strette e ripide

Le abitazioni di Amsterdam e di altre città olandesi sono caratterizzate da edifici alti e stretti, con scale interne particolarmente ripide. Questa conformazione si deve alla necessità di ottimizzare lo spazio disponibile nelle zone centrali della città, dove le costruzioni sono spesso molto compatte. Le scale ripide sono state progettate per adattarsi alle dimensioni ridotte delle case e alle restrizioni di spazio, risultando una caratteristica tipica dell’architettura locale.

I palazzi di Amsterdam e delle principali città dei Paesi Bassi sono tutti alti e stretti e al loro interno hanno scale davvero ripide. Il motivo? Si tratta di una soluzione salva-spazio per risparmiare sulle tasse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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