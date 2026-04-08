L’Europa sta attraversando una fase di crisi che sembra ormai senza via d’uscita, secondo quanto riportato da fonti ufficiali. La situazione riguarda vari aspetti della vita culturale e spirituale del continente, il quale ha avuto un ruolo centrale nella storia dell’Occidente. La crisi si manifesta in diversi settori e appare ormai radicata nel panorama attuale.

Roma, 8 apr – L’antico continente che ha fatto la Storia dell’Occidente è da tempo colpito da una crisi che parrebbe irreversibile. Invaso da popoli estranei, con natalità insufficiente, preda di un pericoloso vuoto ideale e morale. La caduta dell’Europa è iniziata in tempi lontani, con il tramonto delle luci del Medioevo, il trionfo della mentalità mercantile ed in ultimo la globalizzazione dei commerci. Prima della crisi politica e sociale ci fu quella spirituale, molto più antica, che ha corrotto l’anima degli antenati con la morte del mos maiorum. La spiritualità naturale legata al culto degli antichi dèi della stirpe fu sostituita dalla nuova credenza venuta dal deserto, che funzionale al potere politico dilagò nell’Impero mutandone la natura. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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