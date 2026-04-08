Per Tutta vita di Olly ottavo disco di platino

Da quotidiano.net 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’album Tutta vita di Olly ottiene l’ottavo disco di platino FimiNiq Italia confermandosi un successo senza precedenti: dalla sua uscita non è mai uscito dalla Top 10 della classifica Fimi e ha totalizzato ventiquattro certificazioni complessive, di cui ventidue dischi di platino e due dischi d’oro. Con oltre due milioni di copie certificate e un miliardo di streaming solo nel 2025, il successo di Olly è stato confermato anche dal live: nel corso del 2025 e del 2026 Olly è stato protagonista di una lunga serie di concerti tutti sold out. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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OLLY me lo RICORDAVO DIVERSO (in VACANZA)

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