L’album Tutta vita di Olly ottiene l’ottavo disco di platino FimiNiq Italia confermandosi un successo senza precedenti: dalla sua uscita non è mai uscito dalla Top 10 della classifica Fimi e ha totalizzato ventiquattro certificazioni complessive, di cui ventidue dischi di platino e due dischi d’oro. Con oltre due milioni di copie certificate e un miliardo di streaming solo nel 2025, il successo di Olly è stato confermato anche dal live: nel corso del 2025 e del 2026 Olly è stato protagonista di una lunga serie di concerti tutti sold out. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Certificazioni Fimi: tre dischi di platino per Bad Bunny e Olly, oro per Laura Pausini e UltimoFocus internazionale sui dischi di platino questa settimana, tra i quali spiccano quelli per Bad Bunny, Twenty One Pilots, Sia, insieme al grande...

OLLY me lo RICORDAVO DIVERSO (in VACANZA)

Temi più discussi: Per Tutta vita di Olly ottavo disco di platino; CNP Assicura premiata per la Ltc vita intera; Nascere prematuri può influenzare l’apprendimento per tutta la vita; OLLY da record. Otto dischi di platino per TUTTA VITA.

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I record sono fatti per essere superati, certo, ma alcuni segnano un confine netto tra un momento fortunato e un successo strutturato. Olly ha appena piazzato un primato storico nell'era FIMI: "Tutta Vita" è l'album più veloce di sempre a raggiungere l'ottavo disc - facebook.com facebook

Ottavo Disco di Platino per l'album TUTTA VITA di @olly_nclusive x.com