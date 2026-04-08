Peppe Iodice fa tappa ad Avellino con il suo film Mi batte il corazon

A Avellino, la presenza di Peppe Iodice ha attirato l’attenzione dei cittadini, con l’attore e regista in città per promuovere il suo nuovo film, “Mi batte il corazon”. La visita ha generato un certo fermento tra il pubblico e gli appassionati di cinema, che si sono radunati per assistere agli eventi in programma. La tappa rappresenta un momento di grande movimento nella città, con coinvolgimento di diverse zone e attività correlate.

Grande fermento in città per l’arrivo di Peppe Iodice, protagonista del tour legato al suo film “Mi batte il corazon”. L’appuntamento è fissato per giovedì 9 aprile alle ore 21:00 presso il Cine Teatro Partenio.L’attesa per l’eventoL’evento rappresenta un’occasione speciale per il pubblico irpino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Frosinone, Peppe Iodice presenta il suo film "Mi batte il corazon"Peppe Iodice e il cast di “Mi batte il corazon” saluteranno il pubblico in sala al Dream Cinema di Frosinone (via Giovanni Jacobucci, 1) sabato 4... UCI Cinemas Casoria e Marcianise: Peppe Iodice incontra il pubblico del suo nuovo film “Mi Batte il Corazon”Tempo di lettura: 2 minutiDue nuovi imperdibili appuntamenti attendono il pubblico campano presso l’UCI Cinemas Casoria e l’UCI Cinemas Marcianise:... Argomenti più discussi: Weekend di Pasqua a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 4 e domenica 5 aprile; Conte tra lavoro e relax. Tappa al cinema e poi una gustosa pizza. Cinema, al Partenio arriva Peppe Iodice con il tour di Mi batte il corazonIn città arriva Peppe Iodice, protagonista del tour legato al suo film Mi batte il corazon, giovedì 9 aprile, alle ore 21:00. irpinianews.it PRPPR IODICE Mi batte il corazon: la commedia di Peppe Iodice arriva nelle sale pugliesiDal 26 marzo arriva nelle sale pugliesi Mi batte il corazon, il film d’esordio cinematografico del comico Peppe Iodice ... statoquotidiano.it IL SOLITO PEPPE IODICE NELL’ULTIMA PUNTATA DI STEP! “Tre cose che farei se fossi il prossimo presentatore del Festival di Sanremo Allora chiamerei Peppe lodice subito, farei il DopoFestival con Peppe lodice e il PrimaFestival con Peppe lodice!” - facebook.com facebook